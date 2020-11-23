На программу "Земский работник культуры" ежегодно потребуется около 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реализация программы "Земский работник культуры" потребует около полутора миллиардов рублей ежегодно в течение шести лет, но пока Минфин не поддержал выделение средств на ее реализацию. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании в Совете Федерации.

"Мы разработали программу "Земский работник культуры", посчитали, какая у нас потребность. Потребность в кадрах составляет более 9 тыс. человек, мы рассчитали, что нам нужно порядка 1,3-1,5 млрд ежегодно в течение шести лет для того, чтобы закрыть эту потребность. Документация, все правила у нас готовы, но, к сожалению, на сегодняшний день Минфином дополнительная потребность на реализацию такой программы не поддержана. Мы понимаем ситуацию, но будем продолжать продвигать этот проект", - сказала Ярилова.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский культработник", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере.