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Театр "Модерн" покажет "Женитьбу" с Лолитой Милявской

Премьера состоится в начале 2021 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Репетиции спектакля "Женитьба", в котором сыграет певица Лолита Милявская, начались в московском театре "Модерн". Премьера состоится в начале 2021 года, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель театра Юрий Грымов.

"В начале следующего года приглашаю на "Женитьбу" - комедию с Лолитой Милявской. Мы уже вступили в репетиционный период", - сказал он.

Ранее Грымов сообщал, что спектакль сочетает сразу три произведения - "Женитьбу" Николая Гоголя, "Женитьбу Бальзаминова" Александра Островского и "Свадьбу" Антона Чехова. Лолита Милявская предстанет в образе невесты.

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