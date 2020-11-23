Театр "Модерн" покажет "Женитьбу" с Лолитой Милявской

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Репетиции спектакля "Женитьба", в котором сыграет певица Лолита Милявская, начались в московском театре "Модерн". Премьера состоится в начале 2021 года, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель театра Юрий Грымов.

"В начале следующего года приглашаю на "Женитьбу" - комедию с Лолитой Милявской. Мы уже вступили в репетиционный период", - сказал он.

Ранее Грымов сообщал, что спектакль сочетает сразу три произведения - "Женитьбу" Николая Гоголя, "Женитьбу Бальзаминова" Александра Островского и "Свадьбу" Антона Чехова. Лолита Милявская предстанет в образе невесты.