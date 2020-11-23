Представительница России на "Детском Евровидении" выступит девятой

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представляющая Россию на международном конкурсе "Детское Евровидение - 2020" 11-летняя петербурженка София Феськова будет выступать в финале смотра девятой. Об этом стало известно по итогам церемонии открытия конкурса, транслировавшейся на его канале в YouTube.

По результатам жеребьевки первой будет выступать участница и из Германии Сьюзан Озелофф с песней "Сильнее с тобой" ("Stronger With You"), а последней - юная певица из Франции Валентина Тронель с песней "Я представляю себе" ("J"imagine").

Российская участница представит свою песню "Мой новый день" ("My New Day") после Мальты и перед Испанией. Голосование начнется уже в пятницу 27 ноября.

В ходе церемонии поклонники конкурса смогли познакомиться со всеми участниками творческого соревнования, которые приветствовали всех в коротких выступлениях каждый на своем языке. Слоган Детского Евровидения 2020 - "Двигай мир!" ("Move the world!")

Финал 18-го международного конкурса песни "Детское Евровидение" состоится 29 ноября. Впервые он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. В финале конкурса выступят юные музыканты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Прямую трансляцию в России будет вести телеканал "Карусель", она начнется в 18:00 мск.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.