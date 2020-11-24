Слепаков считает, что отрасль сатиры в России саморегулируется

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Шоумен, продюсер и комедийный актер Семен Слепаков уверен, что в России сфера сатиры саморегулируется и не нуждается в управлении извне. Такое мнение он высказал во вторник в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Мне нравится знаешь что в юморе? Юмор - это штука живая достаточно. Если тебя шутка смешит - она тебя просто смешит и все. Юмор - это саморегулируемая система, не надо его регулировать извне. Если шутка про геев обидная - над ней не засмеются. Несколько каких-то дебилов засмеются. Если шутка про женщин обидная, то всем в зале станет неприятно. А если она не обидная, а смешная, то все засмеются, - сказал он. - Мне бы, конечно, хотелось, чтобы юмор таким и оставался, саморегулируемой штукой. Когда процессом руководит кучка "обиженок", которая все время всюду стучится и требует, чтобы что-то сняли, что-то убрали, за что-то наказали - это ненормально, мне кажется".

По словам Слепакова, юмор не знает границ, но неудачная шутка может оказаться обидной и злой. "Ты над чем угодно можешь шутить, лишь бы это было смешно... За плохую шутку про геев, про женщин, про Холокост, про педофилов ты можешь огрести по полной - ну может, не в России, хотя и в России тебя могут затравить, а за границей так вообще можешь просто потерять профессию. Но шутить можно", - считает он.

В интервью Шеварднадзе Слепаков также рассказал, что вряд ли сможет помочь юмором в ситуации с Артемом Дзюбой, и не собирается призывать общество оставить футболиста в покое. Слепаков также ответил на вопрос о границах дозволенного в карикатурах французского журнала Charlie Hebdo. "Здесь получается, что обидеть - это цель. Во многом надо смотреть где была цель пошутить, а где была цель - обидеть", - заметил он.

Он рассказал, что размышляет о возрасте, и немного опасается "вырасти из аудитории". Из-за этого Слепаков старается делать только то, что умеет именно он.