Союз композиторов России проведет фестиваль современной музыки "Пять вечеров"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Союз композиторов России проведет 8-13 декабря в Московской консерватории фестиваль современной музыки "Пять вечеров", сообщила во вторник пресс-служба организации.

"8-11 декабря и 13 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров". Союз композиторов России представит актуальную классику более 50 авторов из 18 регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры", - рассказали в пресс-службе.

Прозвучат премьеры сочинений Александра Чайковского, Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, а также музыка Родиона Щедрина, Леонида Десятникова, Павла Карманова, Ефрема Подгайца, говорится в сообщении.

"В этом году фестиваль пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории. В пяти концертах фестиваля сойдутся "Бранль ангелов" и "Песни Суламифь", любовная лирика Федерико Гарсиа Лорки и произведения на тексты Эзры Паунда, перформативные опусы и постминимализм, масштабные сочинения для хора и электроакустические композиции с элементами техно", - говорит гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян, ее цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в концертах примут участие ведущие исполнители современной музыки - в частности, камерный хор Московской консерватории, ансамбль солистов "Студия новой музыки", Московский ансамбль современной музыки, N'Caged, Reheard, а также Екатерина Мечетина, Алексей Гориболь, Михаил Турпанов, Михаил Дубов, Петр Айду и Дмитрий Баталов (фортепиано). Среди участников также Александр Тростянский (скрипка), Григорий Кротенко (контрабас), Екатерина Мочалова (домра), Сергей Чирков (баян), певицы Арина Зверева и Алиса Тен (сопрано).