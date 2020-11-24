Алексей Герман-младший снял фильм о преподавателе вуза в небольшом городе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Алексей Герман-младший снял новый фильм под рабочим названием "30 дней и 30 ночей" о преподавателе вуза в небольшом городе, который сражается за справедливость. Съемки проходили в период приостановки работы над масштабным проектом режиссера "Воздух", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе продюсерской компании "Метрафильмс".

"Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом "Воздух", в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии и съемки которого были приостановлены еще весной 2020 года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет. Мы сняли фильм всего за 25 съемочных дней. С одной стороны, нам нужно было поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съемочной группы, а с другой - очень мучительно сидеть без работы, без приложения усилий. Наш новый фильм рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование", - сказал Герман-младший, которого процитировали в компании.

Главную роль в фильме исполнил актер Мераб Нинидзе, который является гражданином Австрии. По словам генпродюсера Артема Васильева, организовать его приезд в Россию в период пандемии помогли Минкультуры и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Также в картине задействованы Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль и другие артисты.

Продюсер отметил, что проект оказался идеальным для работы в текущих условиях. "Он герметичный, в нем мало локаций, необходима небольшая съемочная группа. Действовали быстро. Актеры прочитали сценарий и очень быстро согласились. Всего за месяц с небольшим мне удалось собрать пул партнеров. <…> Это международный проект по составу участников, и у фильма уже есть известная международная сейлз-компания, которая будет объявлена позже", - добавил он.

Герман-младший писал сценарий в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой, художником-постановщиком и художником по костюмам на проекте стала Елена Окопная. Как рассказали ТАСС в компании, фильм планируется выпустить во второй половине 2021 года или в 2022 году.

Масштабный проект Германа-младшего "Воздух", который расскажет о летчиках в период начала Великой Отечественной войны, пришлось приостановить из-за пандемии. Предполагалось, что картина может выйти в 2020 году.