Пользователи сервиса MyBook назвали Маяковского самым стильным поэтом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Книжный сервис по подписке MyBook провел опрос среди своих пользователей и выяснил, каких отечественных писателей и поэтов прошлого и настоящего они считают самыми стильными. Возглавил рейтинг Владимир Маяковский, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, поступившем в ТАСС.

"Большинство опрошенных отметили, что самыми запоминающимися образами отличался Владимир Маяковский. Костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты самого модного поэта революции не оставили равнодушными около 25% опрошенных", - рассказали в пресс-службе. На втором месте в общем рейтинге Сергей Есенин. Его стиль отметили 20% респондентов. На третьем месте Антон Чехов c 19% голосов - его образ связан с такими аксессуарами, как галстук-бабочка, пенсне и трость. Замыкают пятерку лидеров Михаил Булгаков (17%), который, судя по воспоминаниям современников и сохранившимся фотографиям, не расставался с моноклем, и Александр Блок, чей образ оценили 15%.

Среди современных писателей первое место у автора пост-апокалиптического произведения "Метро 2033" и романа "Текст" - Дмитрия Глуховского. Следом идет журналист и писатель Владимир Познер. На третьем месте Эдуард Лимонов, при упоминании которого на ум приходят его неизменные черные водолазки, пальто-бушлаты и очки в прямоугольной оправе.

Всего в голосовании приняли участие более 2 500 пользователей сервиса MyBook.