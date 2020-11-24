В СФ готовы подключиться к ревизии многоквартирных домов, имеющих культурную ценность

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре готов способствовать проведению ревизии многоквартирных домов - объектов культурного наследия в регионах и определению необходимых объемов дополнительного финансирования для проведения их ремонта. Об этом заявила во вторник глава комитета Лилия Гумерова.

"Необходимо уточнить количество многоквартирных домов - объектов культурного наследия в регионах, а также определить объем дополнительного финансирования, необходимого для ремонта. Наш комитет готов содействовать проведению ревизии многоквартирных домов - объектов культурного наследия в регионах", - сказала она на круглом столе в СФ, посвященном этой теме.

Гумерова напомнила, что комитет ведет мониторинг сохранения объектов культурного наследия - многоквартирных домов по поручению председателя СФ по итогам рабочего визита в Астраханскую область в 2019 году. Она сообщила, что комитет СФ совместно с Министерством культуры России, Министерством строительства и ЖКХ РФ был подготовлен информационно-аналитический сборник по проблемам капитального ремонта и реставрации таких домов. "Данная тема является межведомственной и находится в поле зрения Минстроя, Минкультуры и Министерства финансов РФ", - отметила глава комитета.

По ее словам, эта проблема является актуальной для 66 субъектов РФ. "При этом не всегда есть ясность, что надо ремонтировать, а что реставрировать. Необходимо также выделить в отдельные категории объекты, которые в целом являются объектом охраны, имеют отдельные предметы охраны - лестницу, крышу, фасад и так далее, а также те, которые уже утратили свою ценность", - сказала Гумерова.

Реестр объектов культурного наследия

Она также отметила, что не все субъекты РФ согласны с предложением о понижении уровня принятия решения об исключении из Единого государственного реестра объектов культурного наследия с уровня правительства РФ до уровеня регионов. "Почти половина опрошенных субъектов считает, что это приведет к необоснованному исключению таких объектов из реестра и как следствие к их утрате. Кроме того, у регионов нет средств на проведение капитального ремонта таких домов", - подчеркнула Гумерова.

Она призвала ускорить разработку и принятие нормативно-правовых актов, определяющих порядок выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 14 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

В ходе мероприятия его участники также предложили определить по согласованию с заинтересованными органами государственной власти и субъектами РФ три пилотных региона, где будет реализовываться проект по приведению в надлежащее состояние многоквартирных домов - объектов культурного наследия. Сенатор заявила, что, по ее мнению, в таком проекте может принять участие Санкт-Петербург.