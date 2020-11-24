{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделил Минкультуры 4,2 млрд рублей на поддержку отечественного кино

Средства направлены на предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском прокате

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры 4,2 млрд рублей для предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском прокате. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате выделить Минкультуры России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4 200 000 тыс. рублей на предоставление федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии субсидии", - говорится в документе.

Из этих средств порядка 2,1 млрд рублей будут выделены не менее чем 500 организациям, которые осуществляют показ национальных фильмов. Еще 2,1 млрд рублей получат не менее 30 организаций, осуществляющих производство и прокат отечественных фильмов.

Минкультуры необходимо осуществить контроль за использованием средств и предоставить об этом доклад до 1 апреля 2021 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Умерла актриса Монтсеррат Карулья
Ей было 90 лет
Читать полностью