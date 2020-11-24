Умерла актриса Монтсеррат Карулья

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Испанская актриса кино и театра Монтсеррат Карулья умерла во вторник в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Карулья родилась в Барселоне 19 сентября 1930 года. Она играла в различных театральных постановках и снялась в таких фильмах, как "Приют" (El orfanato, 2007), "Рождественская ночь в Барселоне" (Barcelona, nit d'hivern, 2015), а также в сериале "Я знаю, кто ты" (S qui n eres, 2017) и в других лентах.

В 2008 году актриса была удостоена Золотой медали правительства Каталонии.