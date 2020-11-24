"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом в истории Netflix

"Рекордные 62 млн пользователей решили посмотреть "Ход королевы" за первые 28 дней, что сделало его самым популярным на сегодняшний день минисериалом", - говорится в сообщении.

"Ход королевы" стал самым популярным минисериалом в истории стримингового видеосервиса Netflix. Об этом сообщается в Twitter компании.

Также отмечается, что сериал вошел в топ-10 в 92 странах и занял первое место в 63 из них. Как сообщает The Hollywood Reporter, в число стран, в которых минисериал возглавил рейтинг, вошли Россия США, Аргентина и Израиль.

Минисериал "Ход королевы" из семи эпизодов рассказывает историю о шахматном гении Бет Хармон, которая стремится стать знаменитым гроссмейстером, но при этом борется с эмоциональными проблемами и наркотической зависимостью. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Премьера состоялась 23 октября 2020 года.

Одноименный роман Уолтера Тевиса, по которому сняли минисериал, попал в список бестселлеров The New York Times спустя 37 лет после выхода книги. Кроме того, число запросов "как играть в шахматы" в поисковике Google достигло рекордных за последние девять лет значений.