Государственный Эрмитаж открыл международную выставку, посвященную Карлу Фаберже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Выставка о мастерстве Карла Фаберже, подготовленная Государственным Эрмитажем совместно с музеями России и Германии, открылась в Гербовом зале Зимнего дворца. Открытие выставки "Фаберже ювелир императорского двора" состоялось во вторник в режиме онлайн, для посетителей экспозиция будет доступна с 25 ноября по 14 марта.

"Мы увидим здесь много вещей, которые еще не были в послевоенное время в стенах Зимнего дворца - до этого были когда-то. Фаберже как императорский ювелир, поставщик императорского двора, как человек, который работал в Эрмитаже и свои ювелирные навыки получил от работы реставратором с эрмитажной коллекцией драгоценностей, предстает уже в новых коллекциях. Здесь участвуют наша эрмитажная царская коллекция, два императорских собрания из Павловска и Петергофа и три новых музея, представляющих коллекцию Фаберже - Музей Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Русский национальный музей в Москве и Музей христианской культуры в Петербурге, это три частных музея", - сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В составе экспозиции подарочные и личные вещи монарших особ работы фирмы Фаберже - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков. На выставке можно увидеть миниатюрную копию императорских регалий, исполненную фирмой Фаберже для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Представлены также произведения знаменитой "императорской" серии пасхальных яиц, начавшейся в 1885 году с пасхального подарка Александра III своей супруге императрице Марии Федоровне.

О Карле Фаберже

Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году, с 1866 года он посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. С 1874 года Фаберже начал поставлять изделия собственной мастерской и в 1885 году получил звание "Поставщика двора его императорского величества", а через несколько лет титул придворного ювелира императорского двора. В 1918 году Карл Фаберже навсегда уехал из России.

В 1902 году Императорский Эрмитаж способствовал устройству первой персональной выставки ювелира в Петербурге, которая принесла триумф Фаберже. Изделия его фирмы приобрели в ХХ веке мировую известность. В 1993 году в Георгиевском зале Зимнего дворца была представлена выставка "Фаберже придворный ювелир", прошедшая потом в Париже и в Лондоне.