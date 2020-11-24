Стали известны номинанты на Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США включила певиц Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель". Об этом сообщили во вторник организаторы церемонии в ходе видеотрансляции на сайте Grammy.

Вместе с ними на премию в этой категории претендуют Ингрид Эндресс, Чика (настоящее имя - Джейн Ораника), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин). В прошлый раз награды в этой номинации была удостоена певица Билли Айлиш. 63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля).

Национальная академия искусства и техники грамзаписи была основана в США в 1957 году. Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. В разное время премию вручали в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Нэшвилле (штат Теннесси). В последние годы мероприятие, за редким исключением, проходит на территории спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.