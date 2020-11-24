Даниил Трифонов выдвинут на Grammy за исполнение произведений Рахманинова

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Российский пианист Даниил Трифонов назван во вторник в числе номинантов на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Об этом было объявлено в ходе видеотрансляции на сайте Grammy.

Трифонов выдвинут на премию за альбом Destination Rachmaninov - Arrival. Уроженец России, немецкий исполнитель Игорь Левит выдвинут в этой же номинации за альбом Beethoven: Complete Piano Sonatas, а американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн - за альбом Ad s: Concerto for Piano and Orchestra.

На награду также претендуют американский виолончелист Августин Хейделик за альбом Bohemian Tales и американский исполнитель Ричард О'Нейл за альбом Theofanidis: Concerto for Viola and Chamber Orchestra.

63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS 31 января в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля).

Национальная академия искусства и техники грамзаписи была основана в США в 1957 году. Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. В разное время премию вручали в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Нэшвилле. В последние годы мероприятие, за редким исключением, проходит на территории спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.