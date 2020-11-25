Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" откроется в Доме музыки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. XVII Международный фестиваль "Москва встречает друзей", организованный Благотворительным фондом Владимира Спивакова, откроется в среду в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было решено провести смотр в двух форматах - онлайн и офлайн. Интернет-технологии позволят выступить на фестивале юным талантам из 55 регионов России и более чем 40 стран мира, в том числе из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Испании, Казахстана, Канады, Коста-Рики, Латвии, Японии. Это солисты -инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры. В этом году была введена новая номинация - "Художественное слово".

"В концерте примет участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", художественный руководитель - Владимир Спиваков. Концерт-открытие будет транслироваться на интернет-ресурсах фестиваля", - отметили организаторы.

Нынешний фестиваль посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 25 ноября по 20 декабря в Доме музыки, Московской филармонии, Третьяковской галерее, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова. Мероприятия запланированы в музыкальных школах и даже в больницах. В рамках фестиваля будут представлены художественные работы более 250 юных художников из разных стран.

Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы и департамента культуры Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.