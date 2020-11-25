Леонид Агутин не попал в список номинантов на Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Российский музыкант Леонид Агутин не попал в список претендентов на музыкальную премию Grammy ни в одной из пяти возможных категорий. Список исполнителей, претендующих на награду в 84 номинациях, обнародовали во вторник представители Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в ходе видеотрансляции на сайте Grammy.

Ранее пресс-секретарь российского артиста Наталия Николенко указывала ТАСС, что Агутин попал в так называемый длинный список Grammy в пяти категориях. Его пластинка La Vida Cosmopolita могла претендовать на выдвижение в номинации "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Совместный трек Агутина и американского гитариста Ала Ди Меолы Just A Rainy Day был представлен в "длинном списке" категории "Лучший дуэт", а также как "Лучшая аранжировка". Клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории "Лучшее музыкальное видео".

Релиз альбома La Vida Cosmopolita состоялся 27 марта 2020 года, он включает 11 песен. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS 31 января в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля).