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Умерла актриса Светлана Обидина

Ей было 45 лет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла в возрасте 45 лет. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман.

"Умерла актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память", - говорится в сообщении.

В это невозможно поверить - не стало Светланы Обидиной. Света окончила курс И. Б. Малочевской, много лет отдала театру ...

Опубликовано Небольшой драматический театр Льва Эренбурга Вторник, 24 ноября 2020 г.

В числе работ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улица разбитых фонарей - 2", "Преступление и наказание " и "Мажор - 3".

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