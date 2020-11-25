МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла в возрасте 45 лет. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман.

"Умерла актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память", - говорится в сообщении.