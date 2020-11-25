МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла в возрасте 45 лет. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман.
"Умерла актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память", - говорится в сообщении.
В это невозможно поверить - не стало Светланы Обидиной. Света окончила курс И. Б. Малочевской, много лет отдала театру ...Опубликовано Небольшой драматический театр Льва Эренбурга Вторник, 24 ноября 2020 г.
В числе работ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улица разбитых фонарей - 2", "Преступление и наказание " и "Мажор - 3".