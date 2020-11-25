Волковский театр объединит зрителей и артистов в проекте "Театральные посиделки"

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле запустил проект "Театральные посиделки". В театре после спектаклей по субботам будут проходить неформальные встречи актеров со зрителями. Первая встреча состоится 28 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Волковского театра.

"Новый проект "Театральные посиделки" - это встречи зрителей с артистами, которые будут проходить по субботам в формате диалога, живого общения, творческих номеров, квартирников. Первые "Театральные посиделки" состоятся в эту субботу после спектакля "Неаполитанские каникулы". Со зрителями встретятся народный артист России Валерий Кириллов и артист Ануар Султанов", - сказала собеседница агентства.

Встречи будут проходить в театральном кафе. Во время посиделок артисты и зрители будут сидеть за столиками. На первой встрече зрители услышат песни в исполнении Султанова. Любой желающий сможет задать вопросы артистам, поделиться своими впечатлениями о спектаклях. Планируется, что встречи будут длиться около часа.

Новый театральный сезон открылся в Волковском театре 16 октября премьерой мюзикла "Еврейское счастье". Премьера спектакля "Забыть Герострата!" по пьесе Григория Горина в постановке художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса запланирована на 18 декабря.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.