Гипнологи, феи, грабители банков и странные полицейские: кто ждет зрителей в кино

В последнюю неделю ноября на экраны российских кинотеатров выходит много новых фильмов абсолютно разных жанров, так что выбор у зрителя есть, хотя, к сожалению, не все эти картины настолько хороши, насколько хотелось бы. Нас ждет психологический триллер от Валерия Тодоровского, реалистичная сказка с Анджелиной Джоли, абсурдистская комедия "Человек из Подольска", российская драма про фехтовальщиц и Марго Робби, грабящая банки во времена Великой депрессии. "Гипноз" Можно посмотреть на "Кинопоиске HD" с 28 ноября Валерий Тодоровский после премьеры ностальгической "Одессы" на "Кинотавре" в прошлом году решил попробовать силы в жанре психологического триллера в фильме "Гипноз".

Описание Кадр из фильма "Гипноз" © Sony Pictures

Подросток Миша (Сергей Гиро) живет вместе с младшим братом во вполне благополучной семье, за исключением того, что его родители упорно хотят называться не мамой и папой, а Юрой и Катей и не ходят на родительские собрания. Такое увиливание от обязанностей Мишу раздражает, правда, есть в его жизни проблемы и посерьезнее — он пытается вылечиться от лунатизма, но мальчику ничего не помогает. Тогда мама, точнее Катя, ведет его к знаменитому гипнологу Волкову (Максим Суханов). Тот в итоге оказывается бессилен — Миша гипнозу не поддается, зато проникается самим ученым и обретает в его лице того самого взрослого, которого ему так не хватало в жизни. Однако хорошо ли влияние этого взрослого на ребенка — спорный вопрос. Подростка очаровывает не только Волков, но и его пациентка Полина. Миша в нее робко влюбляется, но после нескольких прогулок по снежному городу девушка исчезает. Новый фильм Тодоровского как будто немного сам находится под гипнозом — он настолько нетороплив и рассеян, что в итоге так и не получает никакого развития и топчется на одном месте. Психологический триллер не удается, впрочем, как и любой другой жанр. "Гипноз" застрял между мирами. Кстати, он отчасти автобиографичен, так же, как и "Одесса". В детстве режиссер тоже ходил к гипнологу, но "лечению" так и не поддался. "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" Сценарист диснеевских классических мультфильмов "Король-лев" и "Красавица и чудовище", а также режиссер "Храброй сердцем" Бренда Чепмен решила скрестить две неустаревающие истории — "Алису в Стране чудес" и "Питера Пэна". Премьера картины прошла еще два года назад на фестивале Sundance. Тогда пресса не обратила на нее особого внимания, а дошла до кинотеатров она только сейчас, что само по себе не очень хороший знак.

Описание Кадр из фильма "Питер Пен и Алиса в стране чудес" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Питер и Алиса живут вместе с родителями (Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) и старшим братом в небольшом домике на лоне природы и вдалеке от шумного города. Ничто не мешает им мечтать, играть, веселиться и существовать в своем воображаемом мире, пока на семью не обрушивается горе — их брат умирает, и теперь Алисе с Питером придется повзрослеть. Питеру нужно выбирать между ответственностью перед семьей и тягой к приключениям, а Алисе — между верностью матери и волшебству и желанием стать настоящей леди. Чепмен любопытно смешивает фантазию и реальность, включая образы из двух знаменитых сказок в окружающую действительность и показывая мир глазами детей. Однако, к сожалению, "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" страдает от той же проблемы, что и "Гипноз", — фильм заканчивается, так и не начавшись. Его цель теряется на фоне оригинальной визуальной составляющей, а основные идеи так и не получают развития. "Человек из Подольска" Премьера дебюта театрального режиссера Семена Серзина прошла на "Кинотавре", где он получил приз за лучшую музыку. Картина поставлена по популярной пьесе драматурга Дмитрия Данилова, которую можно было увидеть более чем на 40 театральных площадках по всей России. Серзин добавил в нее свое оригинальное режиссерское видение и адаптировал театральное произведение к языку кино.

Описание Кадр из фильма "Человек из Подольска" © Кинопрокатная компания ПРОвзгляд

Обычного парня Колю из Подольска забирают на Курском вокзале в отделение полиции. Преступлений герой вроде бы не совершал, поэтому абсолютно не понимает, почему стражи правопорядка проявили к нему такой интерес. Последние не будут предъявлять ему никаких обвинений, а начнут расспрашивать про родной город, цвет стен в подъезде и вести разговоры о музыке. Вместо обычных полицейских Коле попались настоящие воспитатели и психологи, которые буквально заставят его по-другому взглянуть на себя и собственную жизнь. В главной роли в фильме снялся еще один дебютант, лидер группы OQJAV Вадик Королев, чья биография иногда рифмуется с жизнью персонажа. Его поддерживает опытный актерский состав: Виктория Исакова, Владимир Майзингер и Илья Борисов. "В "Человеке из Подольска" нет плохих и хороших, эта история не расставляет все по местам, делая полицию плохой, а маленького человека из Подольска — хорошим. Нет. Все намного сложнее, проблема спрятана намного глубже — в самом человеке", — отмечает режиссер. "На острие" Режиссер сериала "Коробка" Эдуард Бордуков снимает очередную для российского кино спортивную драму, однако не обращается к героям прошлого, а создает современных героинь. Одна из лучших саблисток мира Александра Покровская достигла практически вершины своей карьеры. От полноценного триумфа ее отделяет всего один шаг — ей нужно взять олимпийское золото. Несмотря на опытность спортсменки, это оказывается не так просто. Путь ей преграждает молодая и энергичная дебютантка Кира Егорова, которая готова пожертвовать всем, чтобы победить. Между двумя героинями начинается отчаянная схватка, которую отчасти подстегивает их родной тренер. Холодную и аристократичную Александру сыграла Светлана Ходченкова, эмоциональную Киру — Стася Милославская, а неоднозначного тренера — Сергей Пускепалис.

Описание Съемки фильма "На острие" © Централ Партнершип

"С одной стороны, фехтование — это очень красивый и аристократичный спорт, эдакий балет с оружием в руках. С другой стороны, суть фехтования в том, что ты выходишь на поединок с единственной целью — "убить" соперника. Это смертельный поединок. Поэтому, чтобы состояться в этом спорте, важно иметь "инстинкт убийцы". И вот перед нами две современные женщины, у которых этот инстинкт в крови. Каждый день они облачаются в доспехи и выходят на поединок. Как это влияет на их жизнь, на отношения с близкими и с миром? Это было интересно исследовать", — подчеркивает Бордуков. "Страна грез" Фильм режиссера Майлза Джориса-Пейрафита будет актуален для тех, кто среди российских снегов скучает по лету и жаре. Дело происходит во времена Великой депрессии в пыльном, жарком и страдающем от засухи Техасе. Молодой Юджин Эванс, которого в детстве бросил отец, скучает на ферме с мамой, маленькой сестренкой и отчимом и мечтает о чем-то большем. Он постоянно читает детективные романы, и когда в округе начинают ходить страшные слухи о молодой грабительнице банков в исполнении Марго Робби, Юджин решает ее поймать и получить за это $10 тыс. награды. Он действительно ее ловит, правда, не так, как планировал, и в реальной жизни страшная преступница оказывается привлекательной девушкой, которую Юджин совсем не хочет убивать.

Описание Кадр из фильма "Страна грез" © "Парадиз"