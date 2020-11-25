В Крыму восстановят причалы для прогулочных судов около "Ласточкиного гнезда"

ГАСПРА /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены восстановить причалы около отреставрированного замка "Ласточкино гнездо", считающегося символом полуострова, чтобы прогулочные суда могли доставлять сюда туристов. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В среду состоялось открытие "Ласточкиного гнезда" после третей за всю историю дворца, построенного в поселке Гаспра в 1912 году, масштабной реконструкции. Обновлены интерьеры, фасад, площадка около замка.

"Я уверен, здесь будет поток туристов колоссальный, без всяких сомнений. Сейчас посмотрели, здесь надо реконструировать причалы, скорее всего, государственных учреждений. Сейчас разберемся, сделаем инфраструктуру, чтобы прогулочные суда здесь могли останавливаться - расширить возможности для крымчан и наших туристов по посещению "Ласточкиного гнезда", - сказал Аксенов.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская также уточнила, что в ближайшее время власти региона также планируют восстановить историческую кухню "Ласточкиного гнезда".

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Дворец построен в стиле немецких средневековых замков на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля. До 2011 года в "Ласточкином гнезде" работал ресторан, потом появился выставочный зал. Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.