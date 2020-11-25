Эксперты премии "Арлекин" назвали 14 спектаклей для детей, прошедших в финал конкурса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать спектаклей из разных регионов России вошли в число номинантов на Российскую национальную премию "Арлекин" в области театрального искусства для детей. Об этом ТАСС сообщила в среду директор-распорядитель премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин" Марина Корнакова.

"В нынешнем году, несмотря на пандемию коронавируса, членам экспертного совета пришлось отсмотреть 100 спектаклей, присланных на конкурс. Причем уровень многих из них оказался настолько высоким, что впервые за всю историю конкурса мы увеличили число номинантов до 14", - рассказала директор-распорядитель. Она отметила, что из-за неясной пандемической ситуации в Петербурге принято решение перенести проведение XVIII Всероссийского фестиваля "Арлекин" с апреля на июнь 2021 года.

По словам Корнаковой, в конкурсную программу вошло много новых участников "Арлекина", расширивших географию фестиваля. Причем среди отобранных значительную часть составляют музыкальные спектакли.

В числе таких новобранцев Севастопольский ТЮЗ с мюзиклом "Дневник кота-убийцы", Канский драматический театр (Канск Красноярского края) с лирическими историями "Ежик и медвежонок", Северный драматический театр имени Михаила Ульянова (Тара Омской области) со спектаклем кукол и людей "Дорожный товарищ", Татарский государственный ТЮЗ из Казани со "Сказками Хикмета", Челябинский молодежный театр с трагикомедией "Черный апельсин", Новоуральский театр музыки, драмы и комедии (Свердловская область) с музыкальной сказкой "Серебряное копытце".

Самый именитый из впервые отобранных финалистов - Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина со спектаклем "Мой папа - Питер Пэн".

Конкурсная программа включает также два спектакля театров-лауреатов Российской национальной театральной премии "Арлекин" в номинации "Лучший спектакль" 2019 и 2020 годов, поставленные с участием денежной части премии и, согласно положению о фестивале, попадающие в список участников конкурсной программы, минуя отбор экспертного совета. Это постановка Петербургской театральной лаборатории Яны Туминой "Джинджик" и сказка "НеZнайка" Молодежного драматического театра "Первый театр" из Новосибирска. Таким образом, конкурсная программа XVIII Всероссийского фестиваля "Арлекин" состоит из шестнадцати спектаклей, заключила Корнакова.