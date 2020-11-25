Студенты ГИТИСа выступят в Минске с концертом, посвященным 75-летию Победы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Студенты Российского института театрального искусства - ГИТИС выступят в Минске 27 ноября в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Беларуси". Концерт будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в Государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба "Росконцерта".

"Для ГИТИСа эта поездка важна сразу по нескольким причинам. Так вышло, что для нас подготовка к юбилею Победы превратилась в самостоятельный большой проект, который мы назвали "По дорогам фронтовых театров". Планировали много поездок, причем Белоруссия значилась среди самых главных. Пандемия внесла свои коррективы, но как же хорошо, что, пусть спустя полгода, мы можем эти планы реализовать", - отметил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что выступление станет и данью памяти преподавателям института, которые в годы войны выступали во фронтовых театрах, фронтовых бригадах, в том числе и в Белоруссии. В программу, с которой выступят студенты ГИТИСа, вошли песни военных лет. Среди них "На безымянной высоте", "Баллада о матери", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа", "Журавли". Организатором мероприятия выступает "Росконцерт".

"Обменные культурные мероприятия России и Беларуси" - государственный межведомственный проект, реализуемый Министерством культуры РФ и Министерством культуры Республики Беларусь. Он направлен на расширение сотрудничества и творческий обмен между учреждениями культуры и коллективами двух стран. Проект включает обменные фестивали, концерты, смотры и другие мероприятия.