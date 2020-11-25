"Ласточкино гнездо" будет принимать выставки уникальных предметов в одном экземпляре

ГАСПРА /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены организовывать в отреставрированном замке "Ласточкино гнездо" компактные выставки уникальных предметов в единственном экземпляре, рассказала в среду журналистам министр культуры республики Арина Новосельская.

В среду состоялось открытие "Ласточкиного гнезда" после третьей за всю историю дворца, построенного в поселке Гаспра в 1912 году, масштабной реконструкции. Обновлены интерьеры, фасад, площадка около замка.

"Здесь должны быть уникальные выставки, уникальных вещей, имеющих весомую художественную ценность. Выставка одной картины или скульптуры или нескольких ювелирных вещей. Может быть, какая-то уникальная фарфоровая кукла. Что-то небольшое и не много работ <...> Настолько все камерное, что нужно сосредоточиться на чем-то одном", - пояснила Новосельская.

По мнению министра, экспозиции в "Ласточкином гнезде" должны часто обновляться. "Постоянно меняющиеся выставки - по месяцу, по три недели. Я думаю, что здесь не будет отбоя от очередности, авторы будут желать выставить свои работы", - считает Новосельская.

Также она отметила, что в замке планируют создавать экспозиции, имеющие художественную ценность в мировом масштабе.

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Дворец построен в стиле немецких средневековых замков на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля. До 2011 года в "Ласточкином гнезде" работал ресторан, потом появился выставочный зал. Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.