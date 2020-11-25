Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Романа Виктюка посмертно наградят международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены" - ее передадут Театру Виктюка или родным режиссера. Церемония состоится 7 декабря, ее можно будет увидеть онлайн, сообщил ТАСС в среду учредитель и президент премии Валерий Яков.

"Мы должны были вручать награду в самой почетной номинации "Легенда сцены" Роману Григорьевичу Виктюку и сообщили об этом ему. Но случилась трагедия, его не стало. Награда будет передана либо представителям театра, либо родным Романа Григорьевича. И, конечно, мы обязательно посвятим ему отдельный видеосюжет на церемонии и скажем соответствующие слова", - сказал Яков.

Он добавил, что за 13 лет существования премии это второй случай, когда награда вручается посмертно. В 2013 году посмертно премией был отмечен народный артист СССР Юрий Яковлев. Его не стало 30 ноября, за несколько дней до вручения премии. "Мы с ним разговаривали за несколько дней до этого. И он попросил тогда, если случится что-то непредвиденное, вручить статуэтку художественному руководителю Театра им. Вахтангова Римасу Туминасу, что мы и сделали, и он передал статуэтку в семью", - рассказал Яков.

Тринадцатая церемония вручения премии "Звезда театрала" состоится 7 декабря в Театре им. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие пройдет при 25-процентной заполняемости зала. Трансляцию премии можно будет увидеть на сайте и в YouTube-канале журнала "Театрал".

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Режиссера не стало 17 ноября. Как сообщила пресс-атташе Театра Виктюка, причиной смерти стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком прошло в Москве 20 ноября. Режиссер был похоронен во Львове.