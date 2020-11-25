Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVII международного фестиваля "Москва встречает друзей". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваш проект объединяет своей благородной, истинно подвижнической миссией талантливых ребят, которые мечтают связать свою судьбу с искусством, помогает им поверить в себя и свои силы, оказывает деятельную поддержку в профессиональном становлении. Важно, что в нынешнем году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, традиция проведения фестиваля продолжилась, и в ближайшие дни, благодаря усилиям Владимира Теодоровича Спивакова и руководимого им фонда, на концертных площадках и в онлайн-формате состоятся яркие, интересные творческие мероприятия, в которых примут участие юные дарования", - отметил президент.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно, в дружеской атмосфере и запомнится участникам насыщенной программой.

XVII международный фестиваль "Москва встречает друзей", организованный благотворительным фондом Владимира Спивакова, проходит с 25 ноября по 20 декабря. Нынешний фестиваль посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.