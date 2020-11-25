Икону работы Михаила Нестерова продали на торгах в Лондоне за $75 тыс.

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Икона "Спас Нерукотворный", написанная художником Михаилом Нестеровым (1862-1942 годы), стала одним из топ-лотов состоявшихся в среду торгов произведениями русского искусства, проведенных аукционным домом Bonhams. Как указано на сайте Bonhams, икона ушла с молотка за £56,5 тыс. (около $75,5 тыс. по текущему курсу).

Сумма, отданная за работу русского художника, оказалась меньше оценочной стоимости, которая была установлена на уровне £80-100 тыс. ($104-130 тыс.). Как говорится в каталоге аукциона, икона представляет собой уменьшенную версию мозаики, которой Нестеров украсил западный фасад храма Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

Самым дорогим произведением искусства, проданным в ходе торгов, стал "Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова (1881-1964 годы), ушедший с молотка за £75,25 тыс. ($100 тыс.) при оценочной стоимости в £60-80 тыс. ($78-104 тыс.). За ту же сумму были проданы часы из нефрита, золота и платины ювелирной фирмы Карла Фаберже (1846-1920 годы). Новый владелец отдал £69 тыс. ($92 тыс.) за картину Александра Моравова (1878-1951 годы) "У водопоя", написанную им в 1910 году и участвовавшую в 39-й выставке Товарищества передвижников.

Неделя торгов предметами русского искусства традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и поздней осенью. Помимо Bonhams, в ней принимают участие аукционные дома Sotheby's, Christie's и MacDougall's. Суммарная выручка прошлогодней осенней недели "русских торгов" составила £37,5 млн ($48,5 млн по курсу на тот момент).