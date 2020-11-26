Более 50 музыкантов прошли в полуфинал конкурса "Универвидение"

ТАСС, 26 ноября. Более 50 исполнителей авторских песен и саундпродюсеров из разных регионов России прошли в полуфинал всероссийского конкурса "Универвидение. Авторы". В начале декабря они отправятся в Южно-Сахалинск, где поборются за главный приз проекта, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Всероссийский проект "Универвидение. Авторы" состоится на Сахалине с 5 по 10 декабря. Участие в его заочном этапе приняли более 150 человек. Они прошли мастер-классы и выполнили творческое задание, по итоговой оценке которого определили 52 лучших. В начале декабря они отправятся в Южно-Сахалинск, где поборются за главный приз проекта - продвижение песни и съемку музыкального клипа", - говорится в сообщении.

Во время заочного этапа конкурса музыканты исполняли песни, основываясь на историях, рассказанных в фильмах "Титаник", "Гарри Поттер", "В бой идут одни старики" и других. Саундпродюсеры тоже вдохновлялись этими кинокартинами, но писали саундтреки, а также делали ремиксы на уже известные песни из советских мультфильмов.

Финал проекта пройдет в очном формате, однако зрители смогут увидеть выступления только онлайн. Для них будут организованы трансляции. За всеми этапами конкурсного отбора можно следить на официальной странице "Российская студенческая весна" во "ВКонтакте".

Национальный музыкальный проект "Универвидение. Авторы" реализуется на средства гранта, полученного на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Он проходит в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Организаторами конкурса выступают правительство Сахалинской области, Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи".