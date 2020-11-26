Российский мультфильм "Лео и Тиг" выйдет в эфир на индийском телеканале

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Два сезона российского мультсериала "Лео и Тиг" покажут на индийском детском телеканале, он будет выходить в эфир трижды в день. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Цифровое Телевидение".

"Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" в партнерстве с компанией Nucleus Media Rights заключили сделку по продаже прав на показ двух сезонов популярного мультсериала "Лео и Тиг" на новом детском канале Gubbare, входящего в индийскую медиасеть IN10 Media Network", - рассказали в пресс-службе.

Детский развлекательный канал Gubbare ориентирован на зрителей в возрасте от 2 до 14 лет. Сетка вещания включает оригинальные анимационные картины, приобретенный контент, а также детские передачи. Мультфильм "Лео и Тиг" будет выходить в эфир в переводе на хинди трижды в день.

Сериал произведен студией "Паровоз" по заказу "Цифрового Телевидения". Он рассказывает о приключениях двух неразлучных друзей - леопарда и тигренка, и знакомит зрителей с Приморским краем и его богатейшей природой. Во втором сезоне они отправляются в кругосветное путешествие.

Протитипами героев стали редкие виды животных - амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу. На сегодняшний день в России обитает около 520 амурских тигров, а популяция дальневосточного леопарда не превышает 80 особей. "Мультсериал позволит индийским малышам не только весело провести время, но и познакомиться с редкими видами животных", - заключили в пресс-службе.