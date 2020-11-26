Российский мультсериал "ДиноСити" покажут в Великобритании и Ирландии весной 2021 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский мультсериал для дошкольников "ДиноСити" про жизнь семьи динозавров покажут на популярном детском телеканале Tiny Pop на территории Великобритании и Ирландии. Мультфильм планируется выпустить весной 2021 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Группа компаний "Рики" совместно с компанией APC Kids объявили о продаже анимационного сериала для дошкольников "ДиноСити" Sony Pictures Television. По условиям сделки Sony приобрела эксклюзивные телеправа на территории Великобритании и Ирландии. Показы запланированы на популярном детском канале Tiny Pop", - рассказали в пресс-службе.

Первый сезон мультфильма "ДиноСити" будет состоять из 52 эпизодов по 5 минут. Он рассказывает о повседневной жизни города динозавров и его обитателей. Сериал создан совместно ГК "Рики" студией "Анимакс продакшн" и детским подразделением зарубежной компании APC Studios - APC Kids. Выход проекта на телеканале Tiny Pop запланирован на апрель 2021 года.

"Мы начали работать над веселым и увлекательным мультфильмом "ДиноСити" совместно с APC Kids еще в 2018 году. Верю, что за это время наша большая международная команда смогла создать для дошкольников новых любимых героев, которые станут для них лучшими друзьями", - отметила продюсер проекта "ДиноСити" Альбина Мухаметзянова, которую процитировали в пресс-службе.

Мировая премьера мультфильма состоялась в ноябре 2020 года на итальянском телевидении, также права на его показ проданы финской компании YLE Finland и польскому телеканалу Canal+.