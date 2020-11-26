Музей Есенина из Константинова впервые представит выставочный проект на Дальнем Востоке

ТАСС, 26 ноября. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина (Рязанская область) в ноябре-декабре 2020 года представит в Магадане и Южно-Сахалинске выездной выставочный проект "Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь", приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта и к юбилею музея. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор музея Борис Иогансон.

Экспозиция подготовлена при участии Народного музея Есенина из Воронежа и Государственного литературный музея им. Даля (Москва) на средства нацпроекта "Культура" при поддержке Минкультуры РФ. Изначально выездной проект планировалось представить на Дальнем Востоке в мае-октябре 2020 года, однако сроки перенесли из-за пандемии коронавируса.

"У нас богатый выставочный опыт за рубежом и в России, в 2019 году на средства нацпроекта экспозиция была представлена в регионах Центрального федерального округа, в Крыму и в Кемеровской области. Но на Дальнем Востоке есенинская выставка проходит впервые", - сказал он.

На площадке Магаданского областного краеведческого музея экспозиция начнет работать 28 ноября, 4 декабря выставка откроется в залах Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", знакомство жителей Дальнего Востока с экспонатами продлится до конца года. Проект приурочен к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина и 55-летию со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове. Для посетителей музея выступит песенно-инструментальный ансамбль музея-заповедника "Радуница" под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

В экспозиции будут представлены личные вещи поэта, живописные и графические работы рязанских художников, фотографии и автографы Сергея Есенина, прижизненные издания произведений лирика, народные костюмы Рязанской губернии конца XIX - начала ХХ веков и другие предметы этнографии. В отдельной витрине собраны материалы, посвященные службе Сергея Есенина в Царскосельском военно-санитарном поезде №143.

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Первые стихи написал в возрасте девяти лет. Автор лирических циклов "Радуница" (1916) "Сельский часослов" (1918), "Исповедь хулигана" (1921), "Москва кабацкая" (1924), "Русь Советская" (1925), "Персидские мотивы" (1925) и других; поэм "Инония" (1918), "Сорокоуст" (1920), "Пугачев" (1921), "Баллада о двадцати шести" (1924), "Анна Снегина" (1925), "Черный человек" (1925). 28 декабря 1925 года был найден мертвым в своем номере в гостинице "Англетер" в Ленинграде. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.