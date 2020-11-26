В Крыму театры после перерыва из-за пандемии начали продажу билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Театры в Крыму после временного закрытия из-за пандемии приступили к продаже билетов, объявления размещены на их сайтах. Сообщается о новых премьерах, подготовленных труппами на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом главы республики, учреждениям, отнесенным к ведению Министерства культуры региона, в период с 20 декабря по 15 января возможно оказывать услуги по показу репертуара театра при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест. Праздничные мероприятия будут проводить с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

"Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 20 декабря, после приостановки работы из-за пандемии, вновь откроет двери для своего зрителя. И пусть пока зал можно заполнить только на треть, артисты ждут, когда смогут играть не для "глазка" камеры, а для настоящих поклонников", - сообщается на сайте.

Сообщение о продаже билетов с 20 ноября размещено и на сайте Крымского академического драматического театра имени А. М. Горького. "Мы рады сообщить, что у нас уже открыта продажа билетов", - говорится в сообщении.

Театры подготовили премьеры. В частности, как сообщили ТАСС в музыкальном театре, актеры покажут проверенные временем спектакли, а также новые постановки, среди которых мюзикл "Человек-амфибия", оперетта "Летучая мышь", праздничный концерт "Песни Нового года".

В частности, мюзикл "Человек-амфибия" готовился актерами в условиях самоизоляции. Предпремьерный показ для СМИ прошел в августе 2020 года. Музыку написал известный композитор Егор Шашин, автор либретто и стихов Натальи Кузьминых, мюзикл создан по мотивам одноименного романа Александра Беляева. На премьеру мюзикла приглашен Владимир Коренев - исполнитель роли Ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия", который вышел на экраны в 1962 году.

О ситуации с коронавирусом

Ранее в четверг сообщалось, что новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 231 человека, общее число выздоровевших превысило 10,5 тыс., общее число выявленных случаев заражения - более 14,4 тыс.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.