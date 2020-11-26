В Петербурге впервые открылись Дни Папуа-Новой Гвинеи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Дни Папуа-Новой Гвинеи открылись в Санкт-Петербурге в историческом парке "Россия - Моя история", они проходят в онлайн- и офлайн-формате. Программа фестиваля включает выставку, показ документального фильма о российском ученом и путешественнике Николае Миклухо-Маклае и конференцию.

В 2021 году отмечается 45-я годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Папуа-Новой Гвинеей и 175-летие со Дня рождения российского этнографа Николая Миклухо-Маклая.

"Скоро мы будем отмечать 45-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и государством Папуа-Новая Гвинея. Впервые в Петербурге проходит фестиваль, посвященный этой дате. Наша страна была одной из первых, кто установил с Папуа-Новой Гвинеей дипломатические отношения, - сказал в видеообращении губернатор Петербурга Александр Беглов. - История наших отношений насчитывает уже более сотни лет. Она началась, когда в Новую Гвинею прибыл Николай Миклухо-Маклай. В это путешествие он отправился именно из Петербурга".

Он отметил, что фестиваль дает возможность познакомиться с историческим, культурным и природным богатством страны, а также увидеть перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках фестиваля, который продлится до 5 декабря, открылась выставка "Берег Маклая". В экспозиции представлены 30 предметов материальной культуры острова Новая Гвинея, в том числе лук, стрелы и барабан. Также на выставке демонстрируются фотографии и копии рисунков, знакомящих гостей с историей экспедиций Миклухо-Маклая, репродукция экспедиционного костюма путешественника XIX века, уменьшенная копия макета берега Маклая (участок побережья), где изображена первая встреча российского ученого с коренными жителями острова.

На фестивале состоится премьера документального фильма "Возвращение Маклая", режиссером которого выступил потомок исследователя и его полный тезка, возглавивший экспедиции по следам Миклухо-Маклая в 2017 и 2019 годах. В ходе деловой программы фестиваля ученые и аналитики обсудят перспективы и возможности работы российских компаний в Папуа-Новой Гвинее.

Этнограф, антрополог, биолог

Николай Миклухо-Маклай (1846 - 1888) - выдающийся русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, стоявший у истоков отечественной этнографии. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Многие его материалы до сих пор необычайно актуальны и являются порой чуть ли не единственными источниками по этнографии малоизученных народов.

Экспедиции в Океанию, сделавшие русского ученого всемирно известным антропологом, начались 8 ноября 1870 года с плавания на корвете "Витязь" и продолжались до 1887 года. Больше всего исследователь прославился антропологическими изысканиями на Новой Гвинее, где именем первого европейца, ступившего на эту землю, назвали побережье залива Астролябии. Потомок российского этнографа возглавляет фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая, который уже два года занимается, в числе прочего, развитием отношений России и Папуа-Новой Гвинеи.