БДТ объявил о запуске экспериментального проекта "Четыре" с участием молодых режиссеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. БДТ имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге организовал экспериментальный проект "Четыре", в рамках которого молодые, но уже обладающие опытом режиссеры - Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов, Александр Молочников и Евгения Сафонова - представят публике свои художественные программы. Презентация проекта состоялась в четверг на площадке ТАСС.

"Задумывался [проект] как некая игра в художественных руководителей. То есть я предложил ребятам создать некие концепты, художественные программы, стратегии художественного развития Каменноостровского театра (Вторая сцена БДТ - прим. ТАСС). <…> Мне это было важно и нужно. Я хотел посмотреть, как мыслит новое поколение, идущее за мной, за нами. <…> Прошел с тех пор по известным причинам (пандемия коронавируса - прим. ТАСС) год, и мы только сейчас это начинаем реально", - рассказал на пресс-конференции художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

Он подчеркнул, что слово "эксперимент" является ключевым в названии проекта, так как программа каждого режиссера в процессе ее формирования и реализации может трансформироваться и переосмысливаться, "обретая новые идеи, краски". "Почему именно эти четыре человека? Потому что они не похожи ни на меня, ни друг на друга, и, мне кажется, это очень важное обстоятельство, которое как критерий выступало, когда я приглашал этих людей. Они действительно очень яркие индивидуальности, и именно это является на самом деле сегодня дефицитной стороной развития российского, русского театра", - отметил Могучий.

За плечами у этих четырех режиссеров - участие в международных лабораториях, успешные постановки по всей России и за рубежом, работа в репертуарных театрах и престижные театральные премии.

Пруст, Капоте, легкий жанр и постгуманизм

Первой премьерой проекта (29 ноября) станет пролог театрального сериала Дениса Хусниярова "В поисках утраченного времени" по роману-эпопее Марселя Пруста. "Мы берем весь текст, все семь томов, и пытаемся их, каким-то образом переработав, переосмыслив, вынести на театральную сцену. Это больше даже похоже не на спектакли как таковые, а именно на исследование текста Пруста вместе со зрителем, - рассказал журналистам сам режиссер. - Мы сейчас выпускаем первую часть: она в себя включает некий гид по всему роману, то есть зритель входит в правила игры, а дальше в течение года мы погружаем его уже в какие-то внутренние перипетии более детально".

Через месяц, 27 декабря, зрители увидят премьеру "Водевиль Дилетант" в постановке Кирилла Вытоптова из его триптиха "Возможности легкого жанра". "Мне показалось, будет интересно, что внутри такой очень мощной интеллектуальной программы, которую предлагают мои коллеги, возникнет такое "пятно" в виде "легкача", скажем так, - пояснил Вытоптов. - Первое название, которое мы сейчас репетируем - это водевиль 1920-х годов, автор - Василий Шкваркин. Про него мне рассказал Константин Богомолов, и я стал читать его пьесы, <…> и стало понятно, что это очень интересный материал для театра. Это пьеса о театре, про электрика Митю, который написал пьесу и попал с ней внутрь театрального коллектива".

Еще две постановки Вытоптов планирует представить зрителям в конце текущего театрального сезона и в следующем сезоне. По его словам, это будут "какие-то легкие вещи разных эпох". "Оказалось, это и очень интересно, и очень сложно - выйти на легкость", - добавил он.

Александр Молочников планирует представить проект на основе романа Трумэна Капоте "Хладнокровное убийство" - этот материал был ему предложен театром. "Эксперимент заключается еще в том, что мы немножко столкнулись с такими трудностями. Не совсем есть полные права на этот текст. <…> Есть драматург Саша Денисова, которая взялась сделать пьесу по мотивам и в связи с этим романом (изначально хотела делать по мотивам, сейчас придется делать в связи). Я очень жду какого-то ее первого текста, чтобы понять, насколько возможно сделать спектакль о Капоте, про Капоте, не используя фактически текст Капоте", - отметил он.

Режиссер Евгения Сафонова в настоящее время работает над программой, точкой отсчета для которой стал роман "Бесчестье", написанный в 1999 году южноафриканским писателем Джоном Кутзее. "Это роман можно считать таким манифестом постгуманизма и очень важным концептом современной философии. <…> Постгуманизм пересматривает тезис о человеческой исключительности, перестает считать человека высшей ценностью и занимается реабилитацией нечеловеческого, обращая внимание на других и воссоздавая новые экологические, этические связи между людьми, животными, растениями и машинами. Мне бы хотелось выстроить программу вокруг этого романа и осмыслять этот философский концепт", - сказала она. Сафонова добавила, что ей как режиссеру очень интересно работать прежде всего с современной литературой, так как она "может провоцировать и диктовать обновление театрального языка".

"Мне очень любопытно, как будет развиваться этот проект. В этом смысле это важно для мейнстрима и стратегии основной сцены, основной программы БДТ", - резюмировал Могучий.