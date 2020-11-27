"Школа драматического искусства" представит новую версию спектакля "Скамейка"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представит в пятницу новую версию спектакля, созданного по пьесе Александра Гельмана "Скамейка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В нашем варианте спектакль получил название "Скамейка (прелюдия на досках)". Это фантазия о ней и о нем в неопределенно-предлагаемых обстоятельствах", - сказала представитель пресс-службы.

Она напомнила, что пьеса была написана в 1983 году и с тех пор имела бесчисленное количество постановок в разных театрах. "Сам Гельман говорил о "Скамейке" так: "Эта пьеса о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло. Он сказал ей неправду. Она сказала ему неправду. Неправду они приняли за правду. Это смешная и горькая история, как Он и Она прошли путь взаимной лжи к взаимной искренности", - процитировала драматурга собеседница агентства.

Она сообщила, что режиссерами спектакля "Скамейка (прелюдия на досках)" в ШДИ стали Олег Охотниченко и Мария Викторова. Они же выступают исполнителями ролей, к которым добавилась еще Ольга Ермакова.

Создатели спектакля также высказались о своей работе. "Наша встреча с легендарной "Скамейкой" была и случайна, и не случайна. Притчевость и поэтичность текста Александра Гельмана позволили нам сочинить свою версию этой истории. Придумывая ткань спектакля, мы так влюбились в наших персонажей, что решили изменить финал и дать им шанс на счастье. Кроме того, у нас появился новый персонаж, которого нет в произведении", - отмечается в комментарии, который привели в пресс-службе ШДИ.

А в заключение в нем говорится: "Пьеса написана в 80-е годы в советское время, но в нашем спектакле мы отказались от социального контекста, а вечную тему отношений мужчины и женщины попытались раскрыть через фантазию, музыку и поэзию".