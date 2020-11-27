В Минкультуры заявили, что новые функции Фонда кино не потребуют изменений в уставе

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не намерено менять устав Фонда кино в связи с тем, что через эту организацию планируют распределять дополнительные 4,2 млрд рублей для поддержки киноотрасли. Об этом в пятницу в Новосибирске сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 ноября подписал распоряжение о выделении Минкультуры РФ 4,2 млрд рублей для предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском прокате. Из этих средств порядка 2,1 млрд рублей будут выделены не менее чем 500 организациям, которые осуществляют показ национальных фильмов. Еще 2,1 млрд рублей получат не менее 30 организаций, осуществляющих производство и прокат отечественных фильмов.

"Распределяться это будет через Фонд кино, ничего в этой связи менять в деятельности или в уставе Фонда кино совершенно не нужно", - сказал Любимова.

Как уточнила министр, решение о выделении дополнительных средств прорабатывалось совместно с министерством финансов, механизм поддержки определялся сложно, так как, с одной стороны, у властей есть понимание кризиса в отрасли из-за пандемии, с другой стороны, оказать финансовую поддержку кинотеатрам при отсутствии репертуара невозможно, потому что это лишь механически продлит их жизнь.

"В этой ситуации было принято решение, что 2,1 млрд рублей будет выделено на поддержку кинотеатров и киносетей и 2,1 млрд рублей будет выделено на поддержку тех кинокомпаний и дистрибьютеров, которые оставляют российские релизы в прокате", - сказала Любимова.