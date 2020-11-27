Эрмитаж проведет световое шоу на Дворцовой площади 5 и 6 декабря

САНКТ-ПЕРЕБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет на Дворцовой площади световое шоу в формате 3D 5 и 6 декабря, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, традиционное шоу, приуроченное ко Дню Эрмитажа, который отмечается 7 декабря, в этом году пройдет с соблюдением мер санитарной безопасности и с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"У нашего праздника есть два городских элемента - это 7 числа бесплатный вход, сейчас 7 число будет понедельник, поэтому бесплатный вход будет восьмого. И это большое 3D шоу на Дворцовой площади - оно тоже состоится. Пока что мы отрабатываем все правила, как оно должно пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности. <...> Это будет рассказ, который называется "Ника - Победа". Он посвящен 75-летию Победы. И будет рассказ о разных историях - о победах, о которых рассказывает Эрмитаж: от греческих мифов, и, конечно, война 1812 года, и, конечно, Эрмитаж в войну. Это будет показываться на стенах здания Главного штаба", - сказал Пиотровский.

Впервые световое мультимедийное шоу, посвященное Эрмитажу, состоялось на Дворцовой площади в декабре 2014 года, когда музей праздновал свое 250-летие. Видеопроекция продолжительностью 12 минут знакомила зрителей с этапами строительства зданий Эрмитажа, наиболее яркими историческими событиями и шедеврами коллекции музея.

Эрмитаж отмечает День рождения 7 декабря - в день святой Екатерины. Это дань памяти основательнице музея императрице Екатерине II. Традиционно в дни вокруг этой даты Эрмитаж открывает новые выставки, представляет крупные реставрационные проекты, организует мероприятия для работников музея и посетителей.