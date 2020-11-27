Отреставрированные анимационные картины золотой коллекции "Союзмультфильма" покажут в кино

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отреставрированные картины из золотой коллекции "Союзмультфильма", среди которых "Снежная королева" и "Сказка о царе Салтане", покажут в российских кинотеатрах. Первый сборник мультфильмов выйдет на экраны 5 декабря, сообщает пресс-служба киностудии в пятницу.

"Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации. Таким образом молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством золотой коллекции, многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы - увидеть по-новому знакомые с детства картины", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Первый сборник, в который вошли мультфильмы "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик", выйдет в кинотеатрах Объединенной сети "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко" 5 декабря. Восстановлением картин занимались специалисты "Союзмультфильма", в том числе члены творческих групп, работавших над ними в советское время. За годы с момента создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также получили некоторые естественные повреждения.

"Проведенная работа по восстановлению фильмов позволила получить цифровые копии прямо с кинопленок: специалисты бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов. При необходимости применялась технология ротоскопинга: персонажи отделялись от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра", - рассказали в пресс-службе.

В программу показов также включили мультфильмы, которые создавались при участии классика советской анимации Леонида Шварцмана, отметившего столетие в этом году. За годы творчества он принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, в числе которых "Котенок по имени Гав", "Варежка" и мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации.