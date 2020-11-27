Эрмитаж откроет в декабре три выставки о Пальмире и проведет дискуссии о ее реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. День Пальмиры, который был запланирован в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, состоится в Государственном Эрмитаже 2 декабря. В этот день откроются три выставки, посвященные этому объекту Всемирного наследия, и пройдут дискуссии о возможности его реставрации, сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Второго декабря будет день Пальмиры в Эрмитаже, это то, что мы хотели сделать во время культурного форума. Культурный форум отменили [из-за пандемии], но мы решили сделать, потому что речь идет о научном обсуждении будущей реставрации Пальмиры. Мы проведем закрытый круглый стол экспертов, который будет называться "Можно ли восстановить Пальмиру", потом будет публичное заседание, более широкое, с разговором о том, какое место Пальмира занимает в нашей сегодняшней жизни, и о проблеме охраны памятников. И мы откроем сразу три выставки", - рассказал Пиотровский.

По его словам, выставка "Две Пальмиры. Археология" будет посвящена археологическим коллекциям из Пальмиры, которые хранятся в Эрмитаже, еще одна выставка - "Две Пальмиры. Архитектура" позволит сравнить "Северную Пальмиру" - Петербург с античным городом. "Есть изумительная история, как архитектура Пальмиры южной повлияла на эскизы Росси, который строил Главный штаб. Пальмира в XIX веке была образцом самой замечательной архитектуры", - отметил гендиректор Эрмитажа.

Третья выставка - "Две Пальмиры: реальная и виртуальная" будет включать детальный макет территории античной Пальмиры, изготовленный методом 3D-печати по материалам фотограмметрического сканирования, выполненного специалистами Института истории материальной культуры РАН и компании "Геоскан". Там же будет представлен макет храма Бэла, изготовленный Архитектурной мастерской Максима Атаянца в масштабе 1:33, в двух стадиях - полной реконструкции и состояния накануне разрушения, и интерактивное приложение с возможностью виртуальной прогулки по территории храма. Также планируется показать фрагменты архитектурных памятников Пальмиры, воссозданные современными мастерами.

Объект мирового наследия

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.

Российские специалисты из Государственного Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации в будущем. Команда исследователей из Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Эрмитажа предприняла несколько экспедиций в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры.