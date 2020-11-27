Лили Поттер признали самой популярной мамой среди литературных персонажей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сервис ЛитРес и онлайн-кинотеатр Amediateka выяснили, что самой популярной матерью среди литературных персонажей является мама Гарри Поттера - персонаж Лили Поттер. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе ЛитРес. Опрос проводился среди 1 тыс. человек, он приурочен к Дню Матери, отмечаемому в этом году 29 ноября.

"Самой популярной мамой, по мнению опрошенных, оказалась Лили Поттер из цикла книг о приключениях Гарри Поттера, пожертвовавшая жизнью ради сына. Книгой, сильнее всего напоминающей о детстве были признаны знаменитые "Денискины рассказы" Виктора Драгунского", - сказали в пресс-службе.

Среди "мам мира литературы" пользователи отдали предпочтение Лили Поттер, она набрала 36,5%. На втором месте - строгая мама Дяди Федора - Римма - из произведений Эдуарда Успенского, которую отметили 29,3% респондентов. Третье место у ещё одного персонажа из мира Джоан Роулинг - Молли Уизли (26%).

Лили Поттер лидирует и среди киногероинь. Несмотря на то, что в кино Лили Поттер появлялась нечасто, "ее трагическая смерть и любовь, сумевшая защитить сына до самого его совершеннолетия", покорила 41% опрошенных. На втором месте в мире кино - знаменитая Мать Драконов - Дейенерис Таргариен из сериала "Игра Престолов" - 33% респондентов, на третьем месте слониха, приютившая мамонтенка, из советского мультфильма "Мама для мамонтенка" - 32%.