Лауреатов кинопремии "Золотой орел" планируют назвать 22 января

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вручение кинопремии "Золотой орел" намечено на 22 января 2021 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава экспертного совета награды Кирилл Разлогов.

"Награждение намечено на 22 января", - сказал собеседник агентства.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В 2019 году лучшим фильмом года признали криминально-драматический триллер "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского.