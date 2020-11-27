Спецпоказы ко дню рождения Алисы Фрейндлих пройдут в кинотеатрах "Москино" 6-8 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специальные показы ко дню рождения Алисы Фрейндлих пройдут в столичных кинотеатрах 6-8 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Любимые фильмы с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих и специальный показ документального фильма "Алиса. Волнение" пройдут в кинотеатрах "Москино" "Космос", "Салют" и "Факел", - сообщили в пресс-службе.

В ней уточнили, что специальный показ документального фильма Дениса Клеблеева "Алиса. Волнение" состоится 6 декабря в "Москино Космос". Фильм снят в период репетиций и премьеры спектакля "Волнение" в БДТ им. Товстоногова, где Фрейндлих играет известную американскую писательницу из Нью-Йорка. Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для выдающейся актрисы в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра.

Кроме того, в честь дня рождения Алисы Фрейндлих 7 и 8 декабря в кинотеатрах "Москино Салют" и "Факел" пройдут показы фильмов с участием актрисы: "Служебный роман" Эльдара Рязанова и "Успех" Константина Худякова. Картины будут показаны в рамках проекта "Синематека" с пленки из архива "Москино". Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

"При посещении кинотеатров необходимо использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - заключили в пресс-службе.