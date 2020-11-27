В Твери открылся международный цирковой фестиваль

ТАСС, 27 ноября. Международный фестиваль детского и молодежного циркового искусства "На языке мира" в пятницу торжественно открыли на манеже Тверского государственного цирка. Свое мастерство представят более 200 артистов из России и зарубежных стран, в том числе Венгрии, Вьетнама, Германии, Италии, Мексики, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Сегодня состоялось торжественное открытие фестиваля. В нем участвуют более 150 молодых цирковых артистов из регионов России, а также порядка 60 артистов из-за рубежа, в том числе артисты из Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Монголии, Перу, США, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Украины, Эфиопии, Эквадора и других. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие фестиваля прошло в формате онлайн в связи с действующими ограничениями из-за пандемии", - сказали в оргкомитете.

Приветствие участникам фестиваля направила министр культуры РФ Ольга Любимова, она отметила, что отечественная цирковая школа славится богатой историей и традициями. "Для многих участников как из России, так и из других государств фестиваль, несомненно, станет своеобразным стимулом к покорению новых вершин профессионального мастерства", - добавила Любимова.

Конкурсные программы участники фестиваля - любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет - представят 27 и 28 ноября. "Впервые часть конкурсной программы решено провести в онлайн-формате. Мастерство конкурсантов будут оценивать по следующим номинациям: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, дрессура, иллюзия, пантомима", - отметили в оргкомитете.

В состав жюри форума вошли видные деятели циркового искусства из 15 стран мира, в том числе президент "Международного циркового фестиваля в Италии" Фабио Монтико, главный кастинг-директор Цирка дю Солей Павел Котов (Канада), президент Международного фестиваля циркового искусства в Сен-Поль-ле-Даксе во Франции Брюно Лалой. Председателем жюри стал генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.

Завершится фестиваль гала-представлением и торжественной церемонией награждения победителей 29 ноября. Прямую трансляцию можно будет увидеть на портале Культура.рф.