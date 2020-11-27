В Музее обороны и блокады Ленинграда представят театральный арт-проект "900 хлопьев снега"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьеру спектакля "900 хлопьев снега" в онлайн-формате на площадке Музея обороны и блокады Ленинграда 9 декабря представит Санкт-Петербургский театр "Комик-трест". Главная идея проекта - рассказать историю блокадного города от лица ребенка, сообщила в пятницу на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате директор театра Татьяна Сидорова.

"Это уникальный проект. Мы с вами сможем наблюдать соединение двух абсолютно разных пластов. Потому что музейное дело, экспонирование и театр эмоционально, по структуре два совершенно разных культурных пласта. Спектакль "900 хлопьев снега" строится именно на площадке Музея блокады, вписывается в его ландшафт, - сказала Сидорова. - Идея спектакля - посмотреть на это событие, на этот пласт нашей истории глазами ребенка".

Спектакль рассказывает историю жителей ленинградского дома, разрушенного бомбой в блокадные годы. "Как тогда бывало, людей перемещали в другие квартиры, те дома, которые были свободны. В начале спектакля мама уходит на работу и оставляет дочь в совершенно чужой, новой для нее квартире. Девочка оказывается одна в чужом пространстве. Эта жизнь - освоение пространства - и легла в основу спектакля", - добавила Сидорова.

По словам художественного руководителя театра Наталии Фиссон, в основу некоторых эпизодов семейного спектакля легли истории, которые рассказали сценаристам сотрудники театра. Копии экспонатов музея использованы в качестве реквизита постановки. Она отметила, что премьерный показ спектакля также будет адаптирован под аудиторию с ограниченными возможностями здоровья. Съемки спектакля будут производиться на несколько камер, расположенных в разных частях музейного пространства.

Театр "Комик-трест" создал в 1991 году режиссер, заслуженный деятель искусств России Вадим Фиссон (1962-2014), ученик Георгия Товстоногова. Спектакли труппы пользовались огромным успехом на Эдинбургском и Авиньонском фестивалях, им аплодировали зрители многих стран Европы, Азии и Америки.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.