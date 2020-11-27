В Калининграде открылся Десятый культурный форум национальных меньшинств

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Десятый культурный форум национальных меньшинств, организованный Министерством культуры РФ, начал работу в пятницу в Калининграде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Церемония открытия форума, большинство мероприятий которого на этот раз с учетом пандемии коронавируса и необходимости соблюдения противоэпидемических мер проходит в режиме онлайн, состоялась в областном историко-художественном музее. Видеоприветствия участникам мероприятия адресовали заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, главы и министры по культуре многих областей, краев и республик страны", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства области.

В рамках открытия форума прошла конференция, участники которой - представители национальных культурных сообществ Калининградской области, общественных, культурно-просветительских и научных организаций, госструктур, деятели культуры и искусства обсудили вопросы, связанные с сохранением и поддержкой национальных традиций. Здесь же открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, экспозиция литературы, повествующей об истории и традициях различных народностей.

Как отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в видеообращении к участникам культурного форума, право проведения юбилейного, десятого по счету форума национальных меньшинств предоставлено самому западному региону России не случайно: область является одним из самых многонациональных регионов страны, на ее территории проживают представители свыше 130 национальностей и народностей.

"Главная задача форума - сохранение национальных культур народов, проживающих в регионах России, укрепление творческих контактов в межэтнической среде, стимулирование проектной деятельности и реализация инициатив в области этнокультурного развития народов нашей страны. Уважение и бережное отношение к этнокультурным традициям являются залогом сохранения межнационального мира и согласия, укрепления дружбы и взаимопонимания", - подчеркнул министр. Он отметил, что форум, организованный Министерством культуры РФ, ежегодно проводится в различных регионах страны в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики.

На форуме, который продлится два дня, пройдут мастер-классы народных умельцев, фестиваль народного творчества национальных культурных центров. Более 20 субъектов РФ представили на форум видеозаписи концертов национальных фольклорных коллективов. По итогам культурного форума создадут фильм, который получат все регионы-участники, сказали ТАСС в региональной общественной организации "Арт-Содружество", выступающей партнером проводимых мероприятий.