Названы победители среди перкуссионистов и духовиков Всероссийского музыкального конкурса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Победители Всероссийского музыкального конкурса по специальностям "Ударные инструменты", "Духовые инструменты" и "Ансамбли духовых инструментов" объявлены в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организатора смотра - компании "Росконцерт".

Первая премия в категории "Ударные инструменты" присуждена артисту Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) Николаю Конакову, вторая - cолисту группы ударных инструментов оркестра "Русская филармония" Денису Морозову. "Бронзой" отмечены студенты Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных - Михаил Филимендиков и участник Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета Владислав Шумихин.

"В этом году было особенно сложно подготовиться к участию в конкурсе ввиду пандемии, хотя в некоторых учебных заведениях нашей страны и без того существуют проблемы, связанные с недостатком помещений и оснащенности материальной базы, которые ограничивают многих исполнителей в полноценной подготовке к конкурсу. Но, несмотря на это, уровень был очень высокий, жюри было единогласно и оценило музыкантов высочайшими баллами", - отметил председатель жюри специальности, профессор РАМ им. Гнесиных Дмитрий Лукьянов.

По словам победителя, конкурсная программа была составлена очень профессионально. "Она охватывает самые разные задачи: в первом туре это владение преимущественно оркестровыми инструментами, а дальше идут сложности другого порядка - владение мультиперкуссией, выбор произведения, его воплощение. Я был счастлив играть эту интересную музыку, в которой могу повысить свой уровень, представить программу, которую готовил в течение года, был счастлив выйти на сцену, потому что в наше тревожное время эта возможность стала редкостью", - привели в пресс-службе слова Конакова.

Духовые инструменты

Победу среди духовиков в номинации "Деревянные духовые" одержал солист-концертмейстер группы гобоев Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана Эмиль Мирославский. Второй премии удостоены студентка Московской консерватории им. П. И. Чайковского флейтистка Александра Зверева, артистка оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера" флейтистка Аделина Тазиева, а также солист группы фаготов РНМСО Даниил Цеп. Третье место разделили артист академического симфонического оркестра Нижегородской государственной филармонии им. М. Ростроповича Николай Кустов (фагот), солист оркестра Московской областной филармонии Владислав Одинцов (фагот) и студентка Московской консерватории Мария Урыбина (флейта).

В номинации "Медные духовые" лучшим признан артист Молодежного филармонического оркестра Государственного академического Мариинского театра, валторнист Всеволод Трухачев. Второе место присудили солисту Государственной академической симфонической капеллы России Владимиру Мезенцеву (валторна), артисту Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Северьяну Богданову (тромбон), артисту оркестра Мариинского театра Илье Горячеву (валторна). Третьей премией награждены артист Российского рогового оркестра Денис Кокорин (туба) и артист группы тромбонов РНМСО Вадим Торчанин.

По итогам конкурса среди ансамблей духовых инструментов лучшими признаны московские квинтет деревянных духовых инструментов Modern Woodwind Ensemble и брасс-квинтет Moscow Symphony Brass. Жюри отдало "серебро" квинтету Saint-Petersburg Winds, московскому квинтету деревянных духовых инструментов Magicwinds и квинтету "Екатеринбург-Брасс". Третья премия присуждена петербургскому квинтету "Белые ночи", а также двум брасс-квинтетам РАМ им. Гнесиных.

Победителей ждут денежные призы: лауреаты первой категории получают 350 тыс. руб., второй - 250 тыс. руб., третьей - 150 тыс. рублей.

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в 2010 году правительством РФ с целью продолжения традиций Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Проект проводится Министерством культуры РФ и охватывает все основные специальности академического музыкального исполнительства и проходит четырехлетним циклом. В этом году состязания также проходили по специальности "Орган", в декабре будут подведены итоги среди арфистов.