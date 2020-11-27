Более 40 фильмов пермских авторов покажут на краевом фестивале кинематографистов

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Краевой фестиваль кинематографистов и видеолюбителей "Радуга Прикамья" начался в Перми в киноцентре "Премьер", с 27 по 29 ноября здесь покажут более 40 работ пермских авторов. Кроме того, состоятся мастер-классы и питчинг кинопроектов, сообщил на церемонии открытия директор фестиваля Владимир Соколов.

"Фестиваль "Радуга Прикамья" - это региональный смотр кинопроизведений молодых кинематографистов и видеолюбителей самых разных жанров. Фестиваль - это не только кинопоказы, это образовательная площадка, на которой проводятся мастер-классы, круглые столы, питчинги кинопроектов. В прошлом году в рамках фестивался стартовала первая киношкола фестиваля короткометражного игрового кино, в этом году стартовала вторая киношкола. И в воскресенье студенты-выпускники киношколы покажут свои проекты, созданные в рамках обучения", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе "Пермской синематеки", которая является одним из учредителей фестиваля, жюри предстоит выбрать лучшие картины в номинациях игровой, документальный, анимационный фильм, видеоклип, неформат и рекламный ролик.

Впервые фестиваль начали проводить в середине двухтысячных годов, а в 2019 году фестиваль официально приобрел статус краевого.