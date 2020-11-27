Премии "Звезды Содружества" вручили Гузель Яхиной и Фарруху Закирову

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российской писательнице Гузель Яхиной и руководителю узбекистанского ансамбля "Ялла" Фарруху Закирову вручены премии "Звезды Содружества", учрежденные Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ. На торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, также были награждены лауреаты премии "Содружество дебютов".

"Одновременное вручение премий выдающимся мастерам и начинающим специалистам - очень символично, - отметил в приветственном слове специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Это подчеркивает главную цель обеих наград: взаимодействие культур и преемственность поколений".

Свои премии лауреаты расценили не только как признание своих личных заслуг. Закиров назвал эти награды "данью уважения к народам Содружества, знаком поддержки добрых традиций и непреходящих ценностей".

"Звезды Содружества" - главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Ее обладателями в этом году стали представители девяти стран. Вместе с Яхиной и Закировым ее получили директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханова, музыкальный педагог и дирижер из Армении Светлана Навасардян, белорусский кардиолог Александр Мрочек, художественный руководитель Государственного академического казахского музыкально-драматического театра Талгат Теменов, профессор кафедры химии Киргизского государственного университета Адылбек Молдошев, директор кишиневского молодежного театра "С улицы роз" Юрий Хармелин и писатель из Таджикистана Тимур Зульфикаров.

Премия "Содружество дебютов" присуждена в этом году молодым специалистам за деятельность в сфере "продвижения книги и чтения". Наград удостоены поэт Саида Салаева (Азербайджан), библиотекарь Екатерина Ровдо (Белоруссия), журналист Ерлан Джунусов (Казахстан), студент Акылбек уулу Бакай (Киргизия), переводчики Диана Жалбэ (Молдавия) и Евгения Баранова (Россия), дизайнер Мухаммадносир Абдуллоев (Таджикистан).

Специально для лауреатов праздничную концертную программу подготовил Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством народного артиста России Сергея Скрипки. Оркестр объединяет талантливых молодых музыкантов, победителей престижных смотров и конкурсов. Площадкой для выступления основного состава оркестра стал Дом культуры Объединенного института ядерных исследований в Дубне. В стенах института ежегодно проходят стажировку молодые ученые стран Содружества.