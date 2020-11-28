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Названы самые популярные российские поп-исполнители

Согласно рейтингу газеты "Культура", на первом месте Miyagi&AndyPanda, второе место занял Элджей, третье разделили Little Big и Тимати
© EPA-EFE/DAN ANDERSON

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Исполнители из Владикавказа Miyagi&AndyPanda (Miyagi&Эндшпиль) возглавили рейтинг российских поп-музыкантов, который составила газета "Культура". Второе место занял рэпер Элджей, замыкают тройку лидеров группа Little Big и Тимати.

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В пятерку рейтинга вошли Zivert и Morgenshtern. "Из представителей традиционной российской эстрады в рейтинг вошли только три исполнителя: Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев", - сообщает газета.

Критериями для составления рейтинга стали популярность песен на стриминговых платформах, количество просмотров и лайков видеоклипов, подписчиков в социальных сетях, частота выступлений и доходы исполнителей. Кроме того, в исследовании были учтены данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и рейтинга доверия "Ромир", отмечает издание.

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