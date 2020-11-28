Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние каникулы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кинотеатры в новогодние праздники будут увеличивать количество сеансов на востребованные фильмы, чтобы регулировать поток зрителей, для которых поход в кино останется практически единственным развлечением. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Кино остается практически единственным способом отметить Новый год, потому что елки отменили, рождественские ярмарки отменили. Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино", - сказал Березин.

Планируется, что в прокат выйдут сразу несколько крупных российских релизов, в том числе блокбастер "Огонь" Алексея Нужного, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко и другие. По словам Березина, обычно большее количество зрителей посещает кинотеатры 2, 3 и 4 января, но в 2021 году, учитывая ограничения, интерес может сохраняться на протяжении всех праздничных каникул.

"Нам есть что предложить зрителям. Проблема с заполняемостью залов в 25% касается аншлаговых сеансов, сейчас кинотеатры будут думать, как их разгрузить: например, давать больше кинозалов на востребованные фильмы, увеличивать количество сеансов утром и днем", - пояснил собеседник агентства.

Березин добавил, что прогнозировать сборы, которые покажут новогодние сеансы, с учетом текущей ситуации бессмысленно. В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала.