Мединский заявил, что фильм о генерале Котляревском выйдет на телевидении

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 28 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм о генерале от инфантерии Петре Котляревском, снятый при участии Российского военно-исторического общества (РВИО), покажут на российском телевидении, сообщил журналистам председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский в субботу после открытия памятника Котляревскому в Феодосии.

"РВИО сделало хороший документальный фильм с актерами, драму о Котляревском. О русско-персидско-турецких войнах той эпохи. Он шел в нескольких кинотеатрах. И мы ждем очереди, его должны показать по Первому каналу", - сказал Мединский.

Он также отметил, что обсуждается возможность создания и художественного фильма о Котляревском. "Такая жизнь и судьба достойны и художественного фильма. Потому что для современников Котляревский стоял в одном ряду с такими генералами, как герои войны 1812 года Багратион, Милорадович, Барклай-де-Толли. Котляревский был самым молодым в истории Российской империи обладателем трех орденов Святого Георгия к 30 годам. Он получил бы и четвертого - высшую степень, если бы судьба дала ему еще несколько лет активной жизни", - добавил Мединский.

Председатель РВИО отметил, что сохранилось несколько портретов Котляревского, на основе которых и создавался памятник. "Здесь он только получил генерал-майора, лет 29. Все обмундирование, сабля, все детали самым тщательным образом выверялись военными историками. Вплоть до шпор. Все так, как было в военное время на том фронте. Ну а то, что на постаменте брошенный персидский ковер, - Котляревский не покоритель Кавказа, Котляревский - защитник Кавказа", - рассказал Мединский.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что открытие памятника Котляревскому - это восстановление исторической справедливости и дань памяти великому человеку. "Великому полководцу, про которого, к сожалению, в последнее время не часто вспоминают. А он того абсолютно заслуживает и достоин. Сегодня очень хорошо, что было много детей, армейцев, потому что этот памятник в первую очередь для них, а не только для нас. Они должны помнить и знать героев своего Отечества, своего народа, чтобы стремиться становиться такими же", - считает Картаполов.

Петр Котляревский после выхода в отставку в 1838 году приобрел дом в Феодосии, где прожил последние годы. Монумент изображает генерала на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер.